В день по $12. Как на ташкентских рынках заработали первые банкоматы Узбекистана
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Теперь жители Ташкента имеют возможность снимать со своих пластиковых карт наличные деньги. Банкоматы пока установлены лишь в столице. По подтвержденным данным пока машин по выдаче наличности всего лишь три, они находятся на главных столичных рынках – по одному на базар.
Первой ласточкой в деле обналичивания клиентов стал коммерческий «Народный банк». Вот уже неделю на Алайском, Юнусабадском и Куйлюкском рынках в тестовом режиме работают банкоматы.
«В настоящее время банкоматы в основном расположены на территориях рынка, поэтому их режим работы адаптирован режиму работы рынков», – сказано в официальном сообщении банка. То есть, банкоматы выключаются на ночь. Что такое «в основном», корреспонденту Настоящего Времени выяснить не удалось.
– Да-да, тестовый режим. В «Халк банке» только три банкомата есть. Другие банки другие банкоматы поставят.
– А когда поставят?
– Я не знаю. «Народный банк» – только три банкомата, – сообщил в телефонном интервью сотрудник пресс-службы «Халк банка» Бобур Элмуродов.
В день владелец пластиковой карты может обналичить лишь 100 тысяч сумов. По курсу черного рынка – это около $12 долларов. Многие узбекистанцы получают зарплаты на пластиковые карты.
Ранее Центробанк Узбекистана сообщил, что всего до конца 2017 года по республике будет установлена тысяча банкоматов. Однако сегодня эта цифра – под вопросом. В главном кредитном институте страны информацией об установке дополнительных банкоматов не владеют.
– У меня такой информации нет – где, сколько установлено. Мы не занимаемся – это банковский бизнес. Они сами устанавливают, где хотят – где потребность выше. Они сами устанавливают, сами покупают.
– Была информация раньше, что до конца года будет установлена по республике тысяча банкоматов. Это соответствует действительности?
– В начале года была такая информация, а в данный момент я не знаю, есть или нет.
– То есть, сейчас неизвестно, сколько банкоматов будет установлено?
– Я не знаю, я не располагаю такой информацией, – сообщил глава пресс-службы Центробанка Узбекистана Аскар Хайдаров.
Каждый день у банкоматов выстраиваются длинные очереди, в которых сотрудники «Народного банка» письменно регистрируют всех желаюших снять деньги. Корреспондент Настоящего Времени записался в такую очередь. Присвоили номер триста двадцать. По самым скромным подсчетам ожидание составляет не менее половины рабочего дня. Но есть и такие, кто считает, что проблема раздута, и никаких проблем с обналичкой денег в Узбекистане нет.
Простая математика показывает, что проблема все же есть. Самая крупная купюра в Узбекистане – 10 тысяч сумов или чуть более доллара. Один банкомат физически способен вместить в себя 25 миллионов сумов. Всего в нем пять ячеек – в каждой по пять миллионов. То есть, всего в аппарат помещается не более двух с половиной тысяч купюр номиналом чуть больше доллара. Понятно, что спрос на наличные деньги огромный. Скоро в республике планируется выпуск 50-тысячных купюр. Повлияет ли это на количество банкоматов, и уменьшатся ли в связи с этим очереди, неизвестно.
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