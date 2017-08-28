Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Претендентов на должность президента Кыргызстана осталось 24

Архивное фото.

Центризбирком Кыргызстана завершил прием подписей от претендентов на должность президента. Подписные листы сдали 24 человека.

Как сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) в ЦИКе, таким образом, претендентов на пост президента на сегодняшний день осталось 24. Комиссия продолжает проверять подписи, окончательный список кандидатов будет представлен 10 сентября.

26 августа ЦИК отказал в регистрации 20 претендентам на должность президента. Из них 15 человек не сдали подписные листы по сбору подписей в установленный срок.

Еще пять кандидатов на должность не представили в ЦИК сертификаты об уровне владения государственным языком, не сдали подписные листы, что является основанием для отказа в регистрации.

Всего на регистрацию кандидатом в президенты заявления подали 59 человек. Выборы президента пройдут 15 октября.

Back to top
XS
SM
MD
LG