Претендентов на должность президента Кыргызстана осталось 24

Центризбирком Кыргызстана завершил прием подписей от претендентов на должность президента. Подписные листы сдали 24 человека.

Как сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) в ЦИКе, таким образом, претендентов на пост президента на сегодняшний день осталось 24. Комиссия продолжает проверять подписи, окончательный список кандидатов будет представлен 10 сентября.

26 августа ЦИК отказал в регистрации 20 претендентам на должность президента. Из них 15 человек не сдали подписные листы по сбору подписей в установленный срок.

Еще пять кандидатов на должность не представили в ЦИК сертификаты об уровне владения государственным языком, не сдали подписные листы, что является основанием для отказа в регистрации.

Всего на регистрацию кандидатом в президенты заявления подали 59 человек. Выборы президента пройдут 15 октября.