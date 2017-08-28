Саакашвили: «Власти Грузии и Украины сговорились против меня»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о сговоре украинских и грузинских властей, чтобы обвинить его в подготовке государственного переворота в Грузии.

«Грузинские власти в полной координации с барыгами на Украине готовят мне новое обвинение – подготовку госпереворота в Грузии, – написал он в Facebook'е. – Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября».

По мнению Саакашвили, «украинскому президенту и Генеральной прокуратуре нужны юридические основания для его задержания после пересечения украинской границы». «Попытка госпереворота – это чисто политическая статья, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел», – подчеркнул он.



Ранее в субботу генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия после посещения следственного отдела грузинского МВД высказал предположение, что против Саакашвили на родине могут возбудить уголовное дело по обвинению в попытке захвата власти.