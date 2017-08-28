В Узбекистане начали отбирать приватизированную при Каримове частную собственность (аудио)

С января этого года в Узбекистане участились случаи, когда суды различных инстанций выносят решения о передаче объектов недвижимости, которые в течение последних 25 лет были выведены из собственности государства и проданы гражданам в качестве частной собственности, обратно в государственную собственность. В обращениях, поступающих в редакцию «Озодлика» от узбекских предпринимателей, говорится, что подобные решения судов, которые оправдываются «указами либо устным распоряжением президента», идут вразрез с правом на неприкосновенность частной собственности, подкрепленной конституцией и законами республики.

Массовое изъятие частной собственности

О том, что в Узбекистане у частных собственников втихую отбирают купленные у государства и приватизированные объекты, «Озодлику» сообщил один из ташкентских предпринимателей.

Собеседник, попросивший не разглашать его имени, рассказывает, что во время первой волны приватизации он выкупил у государства и приватизировал несколько крупных объектов в Ташкенте, но не смог инвестировать в них и начать свое дело из-за нестабильного бизнес-климата в стране.

– Я действительно не потратил средства ввода в эксплуатацию объектов, выкупленных у государства. Причина – незащищенность моих инвестиций. Я мог бы запустить эти объекты и начать получать прибыль. Но тогда не было гарантий, что грабители не отправят ко мне своих людей в «черных масках» и не отберут у меня эти объекты! Я ведь не дурак, чтобы вкладывать свои инвестиции, если в стране нет банков, которые бы выдавали кредиты, когда мой бизнес абсолютно не защещен от контролеров-грабителей! Я не использовал эти объекты, надеясь, что запущу их после смерти первого президента. Но теперь хокимият, заявив, что я не использовал купленные у государства объекты, опечатал их, и подал иск в суд с просьбой передать мои объекты в собственность государства, – рассказывает ташкентский предприниматель.

По его словам, всего лишь за несколько часов районный суд вынес решение, которое противоречит не только конституции Узбекистана, но и многим законам республики, в частности, принятому в 2012 году закону «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников».​

– Сейчас узбекские суды пачками выносят решения о передаче в полное распоряжение государства частную собственность, которая внесена хокимиятами (администрациями) в список неиспользованных объектов недвижимости. Наше дело суд начал рассматривать утром, а уже после обеда вынес решение. Суд сослался на некий тайный приказ президента. Нам заявили, что хокимы и суды подчиняются не общественно известным законам, а каким-то тайным приказам главы государства. Я не понял – либо президент ведет такую двуличную политику или же сами судьи и хокимы, прикрываясь словами президента, отбирают нашу частную собственность для себя и своих приближенных, – возмущается в разговоре с репортером «Озодлика» предприниматель из Ташкента, пожелавший остаться анонимным.

Как утверждает этот собеседник, судам Узбекистана, особенно областным судам, поручено завершить до 1 сентября этого года процедуру передачи объектов частной собственности (внесенных в список хокимиятов) на бесплатной основе лицам, которые вложат свои инвестиции в эти объекты и создадут новые рабочие места. (Пока в распоряжении редакции «Озодлика» не имеется никаких документов, подтверждающих наличие подобного официального поручения – Ред.).

– Это означает, что хокимы и приближенные к ним лица отменяют первую приватизацию и проводят в Узбекистане выгодную для себя вторую приватизацию. К власти пришло новое правительство, новые богачи и новые собственники. Они не хотят признавать прежнюю приватизацию. Эти люди принялись к переразделу собственности прежней власти. В стране начался процесс принудительного изъятия частной собственности, – говорит нашему радио предприниматель из Ташкента.

Жалобы бухарских предпринимателей игнорируются

В течение последних нескольких месяцев в редакцию «Озодлика» поступило несколько писем и жалоб от десятка предпринимателей из Бухарской области, которые сообщили о том, что местные власти грубейшим образом попирают их права на частную собственность. Как утверждают бухарские предприниматели, во главе этой кампании стоит хоким области Уктам Барноев.

«В ходе визита нашего уважаемого президента Шавката Миромоновича в Бухарскую область глава государства поручил отремонтировать и запустить в эксплуатацию пустующую часть гостиницы «Зарафшан». Однако некоторые местные чиновники вместе с гостиницей решили отобрать прилегающие к «Зарафшану» наши отремонтированные частные объекты, в которых работают около 80 человек», – написал в редакцию «Озодлика» предприниматель из Бухары Рашид Абдуллаев. (Оригинал своего обращения он направил президенту Шавкату Мирзияеву – Ред.)

По его словам, в середине апреля этого года Бухарский межрайонный суд по гражданским делам под председательством судьи А.Бобомурадова признал ошибочными приказы о приватизации гостиницы «Зарафшан», а также недействительными кадастровые паспорта предпринимателей.

Один из собственников гостиницы «Зарафшан» Владимир Чжен написал на странице «Диалог с народом» в социальной сети Facebook о том, что все его жалобы в высшие судебные инстанции, Генеральную прокуратуру и интернет-портал президента относительно необоснованности решения суда не дали положительного результата.

«Получается, что чиновники Бухарской области, в частности: комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренций по Бухарской области (далее комитет) не подчиняются указу Президента и просто саботируют Шавката Миромоновича. Мои обращения в прокуратуру и народную приемную ничего не дали. Помогите пожалуйста! Пожалуйста заставьте госслужащих Бухарской области подчиняться указу Президента и законам РУз и отозвать свои исковые требования по пересмотру результатов приватизации с ООО гостиница «Зарафшан» и прилегающих помещений. Нас таких по этому вопросу 7 человек, и мы все платим налоги и создаем рабочие места. Очень прошу Вас разобраться с саботажем указов Президента чиновниками Бухарской области», – написал в Facebook'е Владимир Чжен.

Как рассказывает репортеру нашего радио один из собственников гостиницы «Зарафшан» и прилегающих к нему объектов, предприниматели, сославшись на указы президента от 23 февраля и 18 апреля этого года, обратились к хокиму Бухарской области Уктаму Барноеву с просьбой помочь им получить кредит для ввода в эксплуатацию своих объектов.

– Однако хоким вместо того, чтобы помочь нам, решил отобрать нашу частную собственность и отдать ее другим людям. Наши суды – игрушки в руках высших сил. На самом деле, наши объекты давно уже запущены в эксплуатацию. Но местные чиновники хотят, сославшись на слова президента, отобрать у нас прибыльные объекты, – говорит предприниматель из Бухары.

Но в разговоре с нашим репортером сотрудник Бухарской областной администрации (хокимията) заявил, что все процессы по изъятию объектов частной собственности осуществляются на основании указов и поручений президента, и попытался опровергнуть обвинения предпринимателей в адрес хокима Барноева.

По словам адвоката из Ташкента, который представляет в суде интересы трех собственников объектов недвижимости, власти находят процедурные ошибки, чтобы отобрать частную собственность предпринимателей.

– Если искать ошибку, то можно найти ошибки в документации каждого предпринимателя. Во-первых, в течение 25 лет было внесено много изменений в законодательство, связанное с приватизацией, были изменены акты, список документов, подтверждающих частность собственности, то, что собственность была оформлена нужным образом. Во-вторых, наши собственники и предприниматели не знают законодательства, они ходили, не зная об этих изменениях. Одним словом, если власти хотят отобрать частную собственность, они находят какую-то процедурную ошибку. Пока суд оставил частную собственность только одному моему клиенту. Он предоставил информацию о своих денежных средствах и привел конкретную дату ввода в эксплуатацию своего объекта. Суды по делам остальных двух моих клиентов еще продолжаются. Но мы не намерены сдаваться и дойдем до Верховного суда, – сказал адвокат.

Слова презиеднта расходятся с действиями

Спустя немного времени после прихода к власти, Шавкат Мирзияев заинтересовался неиспользуемыми приватизированными гособъектами. В своих выступлениях он говорил не об изъятии частной собственности предпринимателей, а о необходимости оказания помощи для ввода в эксплуатацию этих объектов.

В целях создания правовой основы этого процесса 23 февраля этого года Шавкат Мирзияев подписал постановление «О мерах по дальнейшему стимулированию использования предпринимателями производственных площадей», а 18 апреля – постановление «О мерах по повышению эффективности работы с приватизированными предприятиями».

Вот что говорится в преамбуле постановления президента №2895, «за период независимого развития страны в рамках системной работы по приватизации и разгосударствлению в частную собственность реализовано свыше 30 тысяч государственных объектов, в том числе 6,5 тысячи крупных и средних предприятий. В результате в настоящее время на негосударственный сектор приходится более 81 процента валового внутреннего продукта, 94 процента промышленного производства и более 82 процентов всего занятого населения».

13 июня 2017 года президент Мирзияев утвердил закон «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан».

В статье 34 этого закона часть третья статьи 24 Закона Республики Узбекистан от 24 сентября 2012 года № ЗРУ–336 «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников» изложена в следующей редакции:

«Запрещается инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами и судами».

Шавкат Мирзияев лично подписал вступивший в силу 14 июня этого года закон, который запрещает государственным органам пересматривать результаты приватизации.

Однако, по сообщениям источников «Озодлика», на совещаниях за закрытыми дверями президент Узбекистана поручает хокимиятам и прокуратуре изымать у собственников приватизированные объекты, не запущенные в эксплуатацию с момента приобретения, и передавать их в руки других собственников.

Сказанные Шавкатом Мирзияевым на совещании 11 августа еще раз подтверждают то, что новый президент не только начал пересматривать результаты приватизации, но и строить новые бизнес-планы, отбирая частную собственность граждан в пользу государства объектов:

«В Ташкентской области 50-60 процентов из 570 не эксплуатированных объектов принадлежат сидящим в Ташкенте бывшим высокопоставленным лицам! Ранее они занимали большие посты, либо сидели на руководящих должностях, работали либо прокурорами, либо хокимами, либо министрами или замминистрами и так далее. В этом списке нет простых людей. Если бы эти объекты принадлежали рядовому гражданину, он от страха бросил бы их, либо поступил бы по справедливости. Почему они не оставляют эти объекты? Потому что за ними стоят всесильные чиновники, которые думают, что позже продадут их. Продадут государству, обокрав народ. Зная обо всем этом, я должен принять меры. Поэтому я назначил первого заместителя генпрокурора председателем комитета по приватизации. Он не виноват, документы подписывали его бессовестные предшественники. Теперь Абдулла Нигматович (имеет ввиду премьер-министра Абдуллу Арипова – Ред.) займется решением этой проблемы.

Что говорили раньше – это приватизированное, нельзя трогать! Кто сказал, что нельзя? В постановлении написано, что нельзя изымать приватизированное. Но кто это написал? Извините меня конечно, но это написали дураки, которые сидели раньше! (Эти постановления основаны на законе, подписанном первым президентом Исламом Каримовым – Ред.)

Если исходить с точки зрения справедливости, то прежде чем делать приватизацию, мы должны были сформировать класс собственников, класс богатых людей. Ведь их не было! За 500 приватизированными объектами в Ташкентской области стоят 20-50 человек. Никого больше там нет. Там нет простых людей. Простые люди не могли купить эти объекты. Мы молчали год, молчали два года, три года, четыре года. У нас нет таких людей, которые бы сказали им: «Эй, мусульманин, ведь ты купил эти объекты, в твоей махалле люди ходят без работы, введи в эксплуатацию эти объекты!

Я скажу вам со всей ответственностью – вчера вышло постановление и сегодня я поручил создать 18 малых промышленных зон на месте неиспользуемых объектов».

Что говорят эксперты

Бывший работник министерства финансов Узбекистана, а в настоящее время профессор в Евразийском институте экономики в Астане Сапарбай Джубаев говорит, что рассмотрение результатов приватизации за закрытыми дверями судов и отмена первой волны приватизации может привести к плохим последствиям:

– Грамотный инвестор будет работать не с государством, а с частным собственником. Приватизация является основным фактором, определяющим инвестиционный климат в стране. Поэтому Узбекистан должен не отменять, а, напротив, завершить до конца процесс приватизации. Сегодня государство не должно под разными предлогами отбирать частную собственность, оно должно легализировать его. Если кто-то владел частной собственностью, не имея всех соответствующих документов, государство должно помочь ему привести в порядок всю его документацию.

Приватизация на постсоветском пространстве проходила с серьезными ошибками. Но сейчас ни в коем случае нельзя возвращаться назад и отменять ее. Так в Беларуси поступил Лукашенко – он полностью отменил приватизацию, осуществленную Шушкевичем. Сейчас мы видим, что из этого получилось. В Беларуси социалистическая экономика, управляемая государством. В Кыргызстане и Украине новое правительство после каждой революции пересматривала прежнюю приватизацию. Результат – полный бардак, – говорит экономист Сапарбай Джубаев.

Другой аналитик из Узбекистана, пожелавший остаться неизвестным, считает, что в словах Мирзияева есть доля правды. По его словам, большинство лиц, приватизировавших в течение последних 25 лет государственное имущество, не заплатив при этом государству ни копейки, являются представителями элиты времен Каримова и приближенными к ним людьми.

Однако, несмотря на это, аналитик считает, что отмена результатов приватизации обойдется Мирзиеву дороже, чем ее признание.

– Нельзя позволить, чтобы каждый новый президент отменял процесс приватизации, осуществленной при его предшественнике. Важные экономические объекты государства не должны постоянно переходить из рук в руки. Это не сможет обеспечить устойчивость экономики Узбекистана. Инвестиции не любят среду, в которой все меняется взависимости от настроения одного человека. Ни внутренний, ни внешний инвестор не захочет вложить свои деньги в такую страну. Напротив, они будут стараться вывезти свои капиталы из страны. Поэтому Мирзияев должен показать на деле, что неприкосновенность частной собственности будет охраняться государством и законами, вне зависимости кто будет управлять страной, – сказал «Озодлику» эксперт.