В США узбекистанец получил пулю в голову (видео)

40-летний узбекистанец был ранен в голову в городе Нэшвилл штата Теннесси. По данным полиции, огнестрельное ранение в голову получил отец четверых детей Данияр Абдумажитов, который полтора месяца назад переехал вместе с семьей жить в США, выиграв грин-карту.

Данияр Абдумажитов был ранен в голову из огнестрельного оружия 25 августа на севере города Нэшвилл штата Теннесси.

В настоящее время полиция расследует случай нападения с использованием огнестрельного оружия.

Причины нападения неизвестны.

Как стало известно «Озодлику» со слов собеседников в США, Данияр Абдумажитов работал разносчиком пиццы в пицерие New York Pizza в районе Эллистон в городе Нэшвилл.

Как сообщает репортер телеканала New Chanel 5, нападение на Данияра было совершено, когда мужчина вез пиццу по заказу в один из домов на улице Батавиа.

Однако хозяева дома сообщили полиции, что не заказывали пиццу.

В настоящее время Данияр Абдумажитов находится в тяжелом состоянии в медицинском центре Университета Вандербильта.

Узбекистанцы, проживающие в США, объявили на сайте gofundme.com сбор денег для оказания помощи своему соотечественнику.

Как сообщил «Озодлику» проживающий ныне в Америке узбекский правозащитник Сухроб Исмаилов, к настоящему моменту для оказания помощи Данияру Абдумажитову удалось собрать около 40 тысяч долларов США.

– Слава богу, он жив. Но врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Его семья переехала в США совсем недавно. Данияр был единственным кормильцем в семье, у него четверо несовершеннолетних детей. За одну ночь нам удалось собрать около 40 тысяч долларов для помощи его семье и покрытия расходов в больнице, – сказал Исмаилов.

Владелец пицерии New York Pizza сообщил сотрудникам полиции, что и ранее наблюдались случаи, когда на разносчиков пиццы этой пиццерии совершались нападения с применением огнестрельного оружия.