В Белоруссии арестован оппозиционер Николай Статкевич

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич арестован на 5 суток. Об этом в интервью Радио Свобода рассказала его жена Марина Адамович.

В начале августа суд вынес решение о «заочном аресте» Статкевича на 15 суток. Таким образом, пока неизвестно, как долго оппозиционер будет оставаться под стражей, отметила его жена.

Статкевича обвинили в участии в несанкционированной акции 3 июля в центре Минска. В День независимости Белоруссии около 200 человек вышли на марш против совместных с Россией учений «Запад-2017». Оппозиционер призывал сторонников выйти на новую акцию протеста в начале сентября.

Статкевич был кандидатом на пост президента Белоруссии в 2010 году. После выборов оппозиционер обвинил президента Александра Лукашенко в подтасовке результатов голосования, был арестован и отсидел пять лет в тюрьме. После освобождения в 2015 году Статкевич заявил о намерении продолжить политическую борьбу.