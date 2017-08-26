Нападение на солдат в Брюсселе квалифицировано как теракт

Прокуратура Бельгии расследует нападение в Брюсселе как покушение на убийство с целью теракта. Накануне 30-летний выходец из Сомали бросился с мачете на двух солдат. Нападавший был ранен и вскоре умер.

Следователи рассказали, что подозреваемый попадал в поле зрения полиции в связи с разбойными нападениями, но ранее не был замечен в связях с террористами. Ночью полиция провела обыск в доме нападавшего в Брюгге. Другие подробности дела пока не разглашаются.

В марте 2016 года в результате двойного теракта в аэропорту и метро Брюсселя погибли 32 человека. С тех пор в Бельгии объявлен повышенный уровень террористической угрозы. После вчерашнего нападения власти не стали усиливать меры безопасности.