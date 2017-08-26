В Индии арестованы 500 участников массовых беспорядков

Более пятисот человек арестованы в Индии за участие в массовых беспорядках после вынесения приговора лидеру религиозного культа Раму Рахиму Сингху. Накануне суд признал его виновным в изнасиловании двух последовательниц в 2002 году.

В пятницу у здания суда в знак протеста собрались несколько тысяч сторонников Сингха. В результате столкновений после оглашения приговора погибли как минимум 29 человек, более двухсот получили ранения. Последователи секты громили железнодорожные станции и поджигали автомобили.

В северных штатах страны в целях безопасности отменены более трехсот поездов. Полиция окружила штаб религиозного лидера, где до сих пор скрываются около 10 тысяч его сторонников. Суд огласит срок заключения Сингха в понедельник. Лидеру секты грозит как минимум семь лет тюрьмы. Власти Индии опасаются новых беспорядков.