Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в войсках

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий министерству обороны и министерству внутренней безопасности принимать трансгендеров на службу. Об этом сообщается на сайте Белого дома в «меморандуме», опубликованном 25 августа.

Трамп запретил Пентагону оплачивать процедуры по смене пола. Финансирование разрешается только в том случае, если они были начаты еще до вступления закона в силу. Предполагается, что запрет будет действовать с 23 марта 2018 года.

О намерении возобновить запрет трансгендерам на военную службу Трамп заявлял в июле этого года. «Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены гигантскими медицинскими затратами и беспорядком, которыми будет сопровождаться присутствие трансгендеров в армии», – написал он тогда в своем твиттере.

Предыдущая администрация Барака Обамы в 2016 году отменила действовавший тогда запрет трансгендерам служить в армии.