Сапар Исаков утвержден на пост премьер-министра Кыргызстана

Парламент Кыргызстана сегодня утвердил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра, структуру и программу правительства.

Исаков презентовал свою программу, состоящую из девяти национальных программ по развитию и девяти программ по проведению реформ.

По итогам дискуссий и прений представителей фракций депутаты поддержали три постановления, одобрив, таким образом, программу, структуру и состав правительства. Состав кабинета министров поддержали 97 депутатов, против проголосовали пять парламентариев.

Бывший премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства 21 августа официально объявил о своей отставке. Он является одним из кандидатов в президенты Кыргызстана. Отвечая на вопрос о том, почему он принял решение об уходе в отставку, он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.

– По закону, кандидат может приостановить свои полномочия, и даже после выборов, вплоть до инаугурации президента, оставаться премьер-министром. Многие мои соратники уговаривали меня не уходить в отставку, а оформить отпуск – приостановить полномочия до окончания выборов. Но я всё взвесил и решил подать прошение об отставке президенту. До этого мы обсуждали этот вопрос с президентом, и он поддержал мое решение. Я как кандидат в президенты иду на равных условиях с другими кандидатами, – заявил Жээнбеков.

Президентские выборы в Кыргызстане состоятся 15 октября.