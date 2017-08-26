США ужесточили санкции против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп подписал указ, ужесточающий санкции против Венесуэлы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Указ Трампа запрещает американским финансовым институтам заключать сделки по долговым обязательствам и ценным бумагам, выпущенным правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela. Также запрещается проводить сделки с бондами, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и выплачивать дивиденды венесуэльским властям.
В сообщении Белого дома отмечается, что диктатура президента Николаса Мадуро лишает венесуэльцев еды и медикаментов, преследует представителей демократической оппозиции и подавляет свободу слова в стране.
США призвали власти Венесуэлы восстановить демократическое правление и провести свободные выборы.
Ситуация в Венесуэле обострилась в начале августа, после проведения выборов в так называемую «конституционную ассамблею». Это новый политический орган, созданный для изменения конституции Венесуэлы. В середине августа «конституционная ассамблея» лишила полномочий оппозиционный парламент. Большинство западных стран и государств региона, а также международные организации считают, что в Венесуэле нарушены основы демократии.
С апреля жертвами актов внутриполитического насилия и столкновений в Венесуэле стали почти 130 человек.
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