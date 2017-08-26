Посла Молдавии вызвали в российский МИД

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу. Поводом для встречи стала инициатива Кишинева вывести российские войска с территории Приднестровья.

В сообщении на сайте МИД говорится, что вывод войск окажет негативное влияние на российско-молдавское сотрудничество и урегулирование ситуации в Приднестровье.

Ранее Молдавия попросила включить вопрос о выводе российских военных из Приднестровья в повестку Генассамблеи. Молдавские дипломаты считают, что присутствие российских войск в регионе представляет угрозу для мира и безопасности. Россия предложение Молдавии отвергла.

В июле парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.

Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдавии в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдавии. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье «миротворческой операцией».