В Таджикистане ищут родных сирот багдадского приюта

Власти России обратились к Душанбе с просьбой об установлении личности трех детей, которые находятся в приюте в Багдаде, сообщает МВД Таджикистана. Они были вывезены в иракскую столицу после освобождения города Мосула от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ). Сообщается, что трое из этих детей говорят на таджикском языке.

Умарджони Эмомали, пресс-секретарь МВД Таджикистана, подтвердил, что в их ведомстве получили запрос из Москвы по поводу установления личности детей и поиска из родных в Таджикистане. «Но это длительная работа. Тем более, что двое из этих детей не могут ничего сообщить о своих родителей», заявил он. По его словам, сейчас идут поиски родных девочки Марьям, которая заявила, что родилась в Египте, но ее отец – таджик. «Мы составляем списки всех тех, кто последние десять лет выехали в Египет, ведь девочке примерно 7-8 лет. Ее фотография мы показываем родным тех боевиков, которые находятся в Ираке и Сирии», сказал представитель правоохранительного ведомства Таджикистана.

У таджикских чиновников нет возможности выйти на контакт с иракскими властями и поэтому правоохранительные органы страны для установления личности, находящихся в багдадском приюте таджикских сирот, сотрудничают с посольством России в Ираке.

Согласно официальным данным, свыше 250 таджикских детей находятся в зонах боевых действий в Сирии и Ираке. Власти Таджикистана предпринимают усилия, чтобы вернуть их с родителями на родину.