В Алматинской области упал двухместный самолет, погиб пилот

В Балхашском районе Алматинской области упал двухместный самолет, один человек погиб. Как сообщает комитет гражданской авиации Казахстана, погиб пилот, пострадавшему представителю владельца самолета «оказана первая медицинская помощь».

Самолет МAULE М-7-260С упал в неконтролируемом воздушном пространстве в 20 километрах северо-восточнее населенного пункта Жидели Алматинской области.

Комитет гражданской авиации указывает, что компания «Олжа Бастау», которой принадлежал упавший самолет, не имеет сертификата эксплуатанта или свидетельства авиационных работ, выданного комитетом.

«Эксплуатант «Олжа Бастау» относится к авиации общего назначения, состоит на учете в комитете гражданской авиации. По данному происшествию департаментом по расследованию транспортных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развитию будет проводиться расследование», – говорится в сообщении комитета.

Это третье за последний месяц авиапроисшествие с гибелью людей. 10 августа под Алматы разбился учебный самолет Tecnam 2002 Академии гражданской авиации, погибли два человека. По сообщению комитета гражданской авиации, одномоторный двухместный низкоплан выполнял учебно-тренировочное задание. Погибли курсант и пилот-инструктор, сообщает комитет.

В конце июля самолет Як-12 компании «Казавиа» упал в Алматинский области в 10 километрах от Жаркента. В результате погибли находившиеся на борту этого самолета 54-летний пилот и 39-летний глава крестьянского хозяйства. Воздушное судно выполняло химическую обработку полей.