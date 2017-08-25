На шиитскую мечеть в Кабуле совершено нападение

Вооруженные люди ворвались сегодня в шиитскую мечеть в Кабуле, сообщают власти Афганистана. Полиция и очевидцы говорят, что слышали звуки взрывов и стрельбы в северной части Кабула. Детали инцидента пока не известны.

Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш сказал Радио Свобода, что на мечеть в 11-м районе Кабула совершена «террористическая атака». Он добавил, что на место выехали бойцы спецподразделений МВД. «Прогремел взрыв, но мы еще не знаем о разрушениях и о числе пострадавших и другие детали», – сказал Наджиб Даниш.

Представитель полиции Кабула Басир Муджахид сообщил, что смертник взорвал себя внутри мечети. Сотрудник полиции Мохаммед Джалил сказал, что силы безопасности окружили мечеть, но не входят внутрь здания.

Неназванный сотрудник полиции со ссылкой на очевидцев рассказал, что сначала была стрельба, а затем взрыв. Другие свидетели утверждают, что нападавшие закинули несколько гранат в помещение мечети, прежде чем ворваться туда.