Россия передала следствию новые данные о крушении Boeing'a в Донбассе

Россия передала дополнительные данные радаров международной следственной группе, которая занимается делом об обстоятельствах крушения пассажирского Boeing'a в небе над Донбассом три года назад. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов.

Новые сведения и инструкции для их расшифровки были переданы по запросу голландской прокуратуры, поскольку данные о радиолокационном контроле, которые Россия предоставила в 2016 году, были непригодными для анализа. Их формат не соответствовал установленным международными стандартам, говорится в сообщении.

Самолет малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. 195 из них были подданными Нидерландов.

Уголовное расследование, проведенное Международной следственной группой, пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракета была выпущена из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Имена виновных пока не названы, следствие продолжается. Москва отрицает причастность к крушению Boeing'a.