Под Калугой вынесли приговор узбекистанцу, зарезавшему возлюбленную и ее мать

Житель Калужской области приговорен к 17 годам колонии за жестокую расправу над бросившей его возлюбленной и ее матерью – он нанес обеим десятки ножевых ранений, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Суд установил, что 6 августа 2016 года в Обнинске 26-летний молодой человек после очередной ссоры со своей девушкой из-за разрыва отношений пришел в общежитие, где она жила со своей 47-летней матерью.

«В ходе общения между обвиняемым и двумя женщинами… произошел очередной словесный конфликт, во время которого мужчина схватил кухонный нож, которым нанес девушке 24 удара, а ее матери 29 ударов в жизненно важные органы. От полученных ран потерпевшие скончались на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина и его жертвы – граждане Узбекистана.

После устроенной им резни молодой человек пытался добраться до Санкт-Петербурга, однако на следующий день после убийства был задержан сотрудниками полиции на одной из станций в Тверской области.

«В судебном заседании подсудимый не отрицал, что наносил потерпевшим удары ножом, однако уверял, что действовал в состоянии аффекта, вызванного поведением матери девушки, категорически возражавшей против их дальнейших отношений и высказывавшей оскорбления в его адрес», – сообщает прокуратура.

Гособвинение опровергло доводы подсудимого. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, что в прошлом году Радио Озодлик сообщало об аналогичном случае, который произошел в российском городе Обнинск. Тогда правоохранительным органам удалось задержать 25-летнего гражданина Узбекистана, который подозревался в убийстве своей соотечественницы и ее дочери. Обвиняемому было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 («Убийство двух или более лиц»), которая в российском Уголовном кодексе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По данным российских следователей, конфликт, возникший 6 августа 2016 года между матерью девушки и ее молодым человеком, закончился трагедией: в порыве гнева молодой человек вначале накинулся с ножом на будущую тещу, а затем зарезал свою возлюбленную, которая пыталась разнять драку между ними.