Вице-министр Казахстана: предлагается запрет на одеяния, скрывающие лицо

Вице-министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Абзал Нукенов сказал сегодня, что в стране предлагают ввести запрет на одеяния, скрывающие лицо. На брифинге в Астане Нукенов рассказал о разрабатываемой концепции государственной политики в религиозной сфере, в рамках которой будет создан законопроект.

«Речь идет о том, чтобы запретить одеяния, которые не позволяют определить лицо человека. Об остальном пока речи не идет. Этот вопрос еще не решен», – цитируют Абзала Нукенова информационные агентства.

По словам вице-министра, сроки возможного введения запрета зависят от процесса согласования проекта закона в госорганах.

«[Проект] должен быть обсужден в парламенте. В конце концов, решение принимает президент», – сказал Нукенов.

В апреле этого года в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи с лидерами Духовного управления мусульман Казахстана призвал запретить в стране бороды и короткие штаны на уровне закона, напоминает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода). «В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне», – заявил тогда Нурсултан Назарбаев. По его версии, связи между черным одеянием и религией нет.

Позже министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев сказал, что в Казахстане разрабатывается законопроект, в котором собираются предусмотреть запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Министр пояснил, что возможный запрет на полностью закрытые черные одеяния не распространяется на платки и хиджабы.