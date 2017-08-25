НАТО: Россия допустила недостаточно наблюдателей на военные учения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Беларусь не выполнили международных обязательств по обеспечению прозрачности военных учений, проведение которых планируется в следующем месяце в Беларуси.

В интервью AP в Варшаве 24 августа Столтенберг сказал, что Россия использует «лазейки», чтобы свести к минимуму число представителей НАТО, допущенных к наблюдению за маневрами «Запад-2017». По правилам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, прописанным в так называемом Венском документе, государства, проводящие учения с участием более 13 тысяч военнослужащих, должны заранее уведомить другие страны и допустить наблюдателей.

Беларусь заявила, что в учениях «Запад-2017» будет задействовано 12 700 военных, что чуть ниже прописанной в Венском документе цифры. Однако члены НАТО предполагают, что в конечном итоге в маневрах примет участие большее количество военных.

Беларусь ранее на этой неделе сообщила, что на учения, которые пройдут с 14 по 20 сентября, приглашены наблюдатели из семи стран.

Столтенберг в интервью AP сказал, что НАТО направит двух наблюдателей в ответ на предложение Минска, добавив, что этого недостаточно для мониторинга. «Мы призываем Россию выполнить в полном объеме условия [Венского] документа, но также не использовать лазейки», – отметил Столтенберг.