Почему Мирзияев отправил на пенсию «главного летчика» Каримова?

23 августа Валерий Тян покинул пост генерального директора «Узбекистон хаво йуллари». Гендиректором Национальной авиакомпании, которой на протяжении 17 лет руководил Тян, стал Улугбек Розукулов, освобожденный в тот же день от должности заместителя премьер-министра Узбекистана – председателя правления компании «Узавтосаноат».

Хороший летчик, плохой управленец

По словам источников «Озодлика», спустя немного времени после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, 71-летний Валерий Тян обратился к президенту Шавкату Мирзияеву с просьбой разрешить ему уйти на пенсию. Однако новый глава государства попросил гендиректора «Узбекистон хаво йуллари» поработать немного на своей должности, говорят они.

Приближенный к «Узбекистон хаво йуллари» источник сказал нашему радио, что Валерий Тян может быть назначен руководителем созданного им учебно-тренировочного центра молодых пилотов.

Валерий Тян родился в казахстанской степи в семье этнического корейца родом из Приморья Николая Тяна и немки из Ленинграда Терезы Икерт, вырос в Сырдарьинской области Узбекистана. Свой первый полет он начал на «кукурузнике» Ан-2, после обретения Узбекистаном независимости, в 1992 году первый узбекистанский экипаж во главе с Валерием Тяном совершил на Ил-62 трансокеанский перелет в Нью-Йорк.

В своих интервью российским СМИ эксперты гражданской авиации говорили о Тяне, как об одном из лучших летчиков-командиров на постсоветском пространстве.

– Валерий Николаевич действительно хороший летчик. Проще говоря, он был хорошим шофером. Но он не был хорошим организатором и отличным управленцем в авиабизнесе, как например, Арслан Рузметов, создавший «Узбекистон хаво йуллари». Тян был исполнителем, честно говоря, не очень хорошим исполнителем. Приведу вам один пример. Ему предложили превратить аэропорт в Самарканде в хаб гражданской и грузовой авиации на всем Евразийском пространстве. Однако он решил создать транспортный хаб в Навои, но у него ничего не получилось. Он даже пригласил в Узбекистан корейские компании, но и это ему не помогло. Потому что изначально его идея с созданием хаба в Навои была провальной. Как можно создать хаб в Навои, где нет инфраструктуры, в центре степи, которая абсолютно не знакома туристам? Идея с созданием хаба в Самарканде была совсем другой, но Тян полностью свел ее на нет, – говорит собеседник, приближенный к НАК «Узбекистон хаво йуллари».

Аэропорты Узбекистана, в частности, международный аэропорт «Ташкент», долгие годы находились в списке самых худших аэропортов мира. И, по мнению наблюдателей, это еще раз подтверждает то, что Валерий Тян был не самым лучшим управленцем.

Погрязшая в долгах авиакомпания

По данным, приведенным на сайте НАК «Узбекистон хаво йуллари», сегодня авиапарк компании включает самолеты Boeing-757/767, Boeing-787-8 Dreamliner, А320, A310, Rj-85, отечественные Ил-114-100, а также грузовой самолет Boeing 767-300BCF. На сегодняшний день «Узбекистон хаво йуллари» осуществляет рейсы более чем в 40 городов мира, в 25 странах действуют представительства компании.

Однако, по словам источника «Озодлика», хорошо осведомленного о ситуации в «Узбекистон хаво йуллари», финансово-экономическое положение авиакомпании находится в плачевном состоянии.

– Сегодня в НАК осталось всего лишь два Ил-76 (транспортный самолет – Ред.), остальные находятся в непригодном состоянии – у них нет мотора, нет двигателей, остались лишь корпусы.​ Приобретенные Boeing и А-320 взяты в кредит и лизинг. У авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» имеется долг в размере более 1 миллиарда долларов США. Средства, полученные у государства для реконструкции аэропорта и ремонта авиапарка, расстрачены. Президент Мирзияев очень хорошо знал об этом. Но время для реформирования национальной авиакомпании настало только сейчас, – говорит собеседник.

В 2013 году НАК «Узбекистон хаво йуллари» выставила на продажу три пассажирских самолета Airbus A-310 и три авиалайнера RJ-85. Как сообщила тогда пресс-служба авиакомпании, лайнеры были выставлены на продажу в связи с унификацией самолетно-моторного парка. Специалисты же говорили, что на такой шаг авиакомпания пошла из-за отсутствия возможности технического поддержания авиапарка и выплачивания лизинговых платежей, полученных у западных стран.

Однако НАК «Узбекистон хаво йуллари» ни разу не сообщала общественности о своем тяжелом материально-экономическом положении.

«Узбекистон хаво йуллари» будет выставлен на продажу

В беседе с «Озодликом» один из узбекских чиновников сообщил, что Улугбек Розукулов был назначен главой «Узбекистон хаво йуллари» для проведения серьезных структурных реформ а национальной авиакомпании.

– Сейчас разрабатывается государственная программа, согласно которой НАК «Узбекистон хаво йуллари» будет приватизирована. Аэропорты, самолеты, все услуги будут проданы частным компаниям. Международный аэропорт «Ташкент» находится в списке самых худших аэропортов мира, для улучшения положения нет денег. Поэтому правительство решило, что единственный путь для выхода из сложившейся ситуации – это приватизация национальной авиакомпании.

«Госавианадзор» был передан НАК «Узбекистон хаво йуллари», они предоставляли самолеты и коридор только тогда, когда заблагорассудится. Сейчас предлагают вывести «Госавианадзор» из-под контроля «Узбекистон хаво йуллари». Национальная авиакомпания монополизировала и авиаперевозки, и аэропорты и авиабезопасность. У других компаний не было права на перевозку пассажиров или грузов. Исключением является только «Абу Сахий». Если бы не было этой монополии, то в Узбекистане уже давно работали бы 10-15 малых авиакомпаний, наш аэропорт не попал бы в список самых худших аэропортов мира, пассажиры не испытывали бы таких трудностей, как сейчас, авиаперевозки не стоили бы так дорого.

Ситуация на международной арене также оставляет желать лучшего. Власти специально сделали невыгодным полеты иностранных авиакомпаний в Узбекистан. Им приказали продавать билеты в сумах, но потом отказались конвертировать национальную валюту. Подняли цены на посадку и вылет самолетов. Lufthansa и Czech Airlines перестали летать в Узбекистан. Российские авиакомпании еле смогли добиться продажи билетов в долларах. Дешевые авиакомпании вообще отказались от Узбекистана. Теперь все это придется исправлять, проводить реформы. Во всяком случае, поступают такие предложения, рекомендации. Но как это будет исполняться – это уже другой вопрос, – сказал «Озодлику» один из узбекских чиновников, осведомленный о положении в НАК «Узбекистон хаво йуллари».