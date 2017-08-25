Сеть ресторанов из США открывает точки в Казахстане и Кыргызстане

Международная сеть ресторанов-пиццерий Papa John’s (головной офис компании базируется в Кентукки, США) сообщила о подписании соглашений, позволяющих зайти на рынок центральноазиатских государств – Казахстана и Кыргызстана.

Компания сообщила 24 августа, что соглашения предусматривают открытие 16 ресторанов в Казахстане в течение пяти лет, причем первый распахнет свои двери в Алматы в «ближайшие несколько месяцев». По условиям соглашений, шесть ресторанов будут открыты в столице Кыргызстана в ближайшие три года. По планам, первая точка начнет работать в Бишкеке до конца 2017 года.

Американская компания заявила также о планах по открытию 23 ресторанов в Польше, начиная с этого года. «Мы верим, что наш успех в России перейдет в Казахстан, Кыргызстан, Польшу», – сказал Крис Уинн, совладелец и исполнительный директор компании PJ Western, открывающей сеть ресторанов. В компании говорят, что в России действует 110 ресторанов ее сети, в Беларуси – восемь, в Азербайджане – четыре.