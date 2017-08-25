Россия высказалась по заявлению Мэттиса о поставках оружия Киеву

Российский чиновник и лидер сепаратистов на востоке Украины высказались по заявлению министра обороны США Джима Мэттиса, сказавшего накануне, что предоставление смертоносного оружия Украине не будет «провокационным».

Во время визита в Киев 24 августа Мэттис заявил, что США рассматривают вопрос поставок Украине летального оружия, в том числе, возможно, мощных противотанковых ракет. «Защитное оружие не является провокационным, если вы не агрессор. И, разумеется, Украина не является агрессором, поскольку боевые действия проходят на ее собственной территории», – добавил глава Пентагона.

Это побудило главного переговорщика России по украинскому конфликту Бориса Грызлова сказать, что «стремление заполучить новое летальное оружие… несомненно, будет воспринято на Донбассе как очень плохой, угрожающий сигнал». Грызлов также отверг заявление Мэттиса о том, что Киев не является «агрессором». «Никому не стоит забывать, что противостояние на юго-востоке Украины – внутренний политический конфликт, который правящие круги страны попытались разрешить военными средствами», – заявил Борис Грызлов.

Лидер поддерживаемых Россией сепаратистов из самопровозглашенной Донецкой народной Республики Александр Захарченко сказал, что, «как только Украина получит оружие, автоматически уже завтра Вооруженные силы Украины развяжут военные действия».