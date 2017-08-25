В Фергане участкового инспектора зарезали во время проверки паспортов

В Алтыарыкском районе Ферганской области участковый инспектор был убит во время проверки паспортов местных жителей. По словам очевидцев и источника «Озодлика» в правоохранительных органах, убийство сотрудника милиции произошло 18 августа. Хозяин дома в селе «Катпут» зарезал ножом 29-летнего лейтенанта Данияра Ортикова, когда участковый инспектор сельского схода граждан «Янгикурган» явился в его дом с целью проверки паспортов.

Один из жителей села «Катпут» рассказал «Озодлику», что офицер милиции был убит в ходе проверки паспортов местных жителей в рамках мероприятия «Тозалаш» («Чистка»).

– На прошлой неделе в нашем селе провели спецоперацию. Сотрудники милиции ходили по домам местных жителей и проверяли их паспорта. Когда участковый инспектор Данияр Ортиков явился в дома одного из жителей нашего села, между ним и хозяином дома произошел конфликт, в результате житель нашего села зарезал сотрудника милиции, – говорит собеседник.

Сотрудник правоохранительных органов Ферганской области подтвердил нашему репортеру информацию об убийстве участкового инспектора сельского схода граждан «Янгикурган» Данияра Ортикова.

По его словам, по подозрению в совершении убийства сотрудника правоохранительных органов задержан местный житель Аббас Холикназаров, ранее судимый за грабеж.

– Участковый инспектор попросил хозяина дома показать ему паспорт. Выяснилось, что ранее хозяин дома был судим по 166 статье УК («Грабеж») и отсидел в тюрьме шесть месяцев. Он нанес сотруднику милиции три ножевых ранения, в результате которых участковый инспектор скончался, – сказал «Озодлику» сотрудник правоохранительных органов Ферганской области.

Ранее наше радио сообщало о случаях применения физической силы гражданами в отношении сотрудников правоохранительных органов Узбекистана.

В феврале прошлого года работник столовой предприятия «Фергана Азот» И.У. нанес около десяти ножевых ранений сотруднику Управления охраны «Куриклаш» при УВД Ферганской области Тахиру Хайдарову. В результате, сотрудник милиции был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В 2015 году группа из семи человек, убившие сотрудника охраны Навоийского горно-металлургического комбината, а после совершившие ограбление были приговорены судом к срокам от 6 до 19 лет лишения свободы.

В январе 2016 годачетверо мужчин были приговорены узбекским судом к тюремным срокам от 15 до 25 лет за убийство членов семьи наманганского милиционера.