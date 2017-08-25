Президент Мирзияев наградил супругу шефа узбекских спецслужб государственной премией

Президент Шавкат Мирзияев присудил Государственную премию первой степени в области науки и техники Флоре Иноятовой, супруге председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова, который руководит самой могущественной силовой структурой в Узбекистане с 1995 года.

Как сообщает информагентство УзА, указ глава государства «О присуждении Государственных премий Республики Узбекистан в области науки и техники, литературы, искусства и архитектуры» был подписан 23 августа.

«Присудить Государственную премию первой степени в области науки и техники Иноятовой Флоре Ильясовне за научно-практическую разработку «Реабилитация детей с тяжелой тугоухостью и глухотой», – говорится в указе президента Узбекистана.

Государственная премия Узбекистана в области науки и техники, литературы, искусства и архитектуры, учрежденные в 2006 году указом президента, присуждается за выдающийся вклад в развитие науки, литературы и искусства, фундаментальные исследования во всех сферах жизни общества, имеющие международное значение и современные творческие работы. Имеет две степени.