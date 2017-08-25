«Герой» трагического спора о девственности приговорен к 7 годам тюрьмы

Зафар Пиров, «герой» трагического спора о целомудрии, приговорен к 7 годам тюрьмы за доведение до самоубийства своей супруги. 24-летнего жителя села Чорбог обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 УК РТ «Доведение до самоубийства». Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, с участием ограниченного круга лиц из числа представителей двух сторон.

Хафиза Сафарова, глава отдела по делам женщин и семьи Восейского района, заявила, что суд поставил жирную точку в истории, о которой судачили в регионе последние месяцы.

Родные Зафара Пирова отказались комментировать корреспонденту Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) приговор суда. Адвокат осужденного Курбонали Бобоев также не захотел говорить о приговоре без согласия своего подзащитного.

Ранее Зафар Пиров заявил, что не признает себя виновным и уповает на справедливый суд. Он признался, что после самоубийства жены чувствует угрызение совести. «Я не хотел ее смерти. Но я хотел, чтобы ее родители вернули 13 тысяч сомони, потраченные мною на свадьбу», сказал Зафар Пиров 7 июля.

Зафар Пиров и его 18-летняя невеста Раджабби Хуршед познакомились в день свадьбы. Спор о девственности невесты возник в первую брачную ночь. Муж усомнился в целомудрии невесты и дважды возил ее на экспертизу в столицу. Но и после того, как повторная экспертиза доказала девственность Раджабби до свадьбы, упреки и угрозы были частью семейной жизни молодой пары.

В традиционном таджикском обществе считается, что девушка до замужества должна быть целомудренной, а в случае обнаружения в первую брачную ночь отсутствия невинности, девушку с позором выставляют за дверь. Таких девушек обычно не принимают потом и родители, а их честь и репутация остается запятнанной на всю жизнь.