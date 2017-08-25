Курбан хайит будет отмечаться в Узбекистане 1 сентября

Курбан хайит в Узбекистане будет праздноваться 1 сентября. Соответствующее постановление 24 августа подписал президент Шавкат Мирзияев.

«Принимая во внимание обращение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в текущем году первого дня Курбан хайита с пятницей 1 сентября, широко отметить 1 сентября 2017 года в стране как праздник», – говорится в документе.

Республиканским фондам «Нуроний», «Махалла» и другим ведомствам и общественным организациям поручено организовать мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на высоком уровне.

1 сентября Узбекистан также отмечает День независимости.