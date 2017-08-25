Генпрокуратура Узбекистана просит российские власти арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в РФ

Генеральная прокуратура Узбекистана просит российские власти арестовать недвижимость Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

«В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой. В нем содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества», – говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Что именно просят арестовать узбекские власти – не сообщается. «По сообщению узбекской стороны, информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной», – заявили в российском ведомстве.

Ранее следователи в Узбекистане заявили, что дочь экс-президента Узбекистана была причастна к ОПГ из 14 фирм и 16 офшоров в разных странах, при помощи которых отмывались деньги, вымогавшиеся у компаний в виде взяток. В России у нее был пентхаус в жилом комплексе «Камелот» в Москве, особняк на Рублевке и восемь квартир. А в крымской Ялте – гостиница, жилой дом и земельный участок.

​Гульнара Каримова долгое время продвигала себя как поп-певицу под сценическим именем Googoosha, записывая клипы с Хулио Иглесиасом и Жераром Депардье. Также наследница первого президента Узбекистана имела свой дизайнерский бренд Guli и некоторое время она работала в дипломатической сфере.

Впервые о подозрительных сделках Гульнары Каримовой стало известно в 2012 году после репортажа общественного телевидения Швеции. Журналисты рассказали о том, что Каримовой за доступ на мобильный рынок Узбекистана платила шведская компания TeliaSonera

Через год в США и нескольких европейских странах начались расследования по делу Каримовой. Телекоммуникационные компании – TeliaSonera, российские VimpelCom и МТС – подозревались в перечислении теневых платежей офшорным фирмам, которые, как утверждают следователи, контролировались Каримовой и ее приближенными.

По утверждению финансовых экспертов, совокупно дочь президента получила порядка $1 млрд. Часть которых была отмыта через покупку активов в разных странах, от Швейцарии и ОАЭ до Гонконга. По данным узбекской службы Радио Свобода, большая часть денег – 800 миллионов швейцарских франков – была найдена в банках Швейцарии.

В октябре 2013 года Каримову на родине обвинили в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. Несколько лет она провела под домашним арестом, а в августе 2015 года суд в Ташкенте назначил ей пять лет ограничения свободы. Дочь экс-президента признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний на общую сумму ущерба почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на более чем $1,5 млрд.