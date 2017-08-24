В Москве бесследно пропал отец Сиёвуша, арестованного по обвинению в терроризме

Родственники трех таджикских мигрантов, задержанных в Москве по обвинению в подготовке терактов в российской столице, утверждают, что между ними нет никакой связи и непонятно как ФСБ России задержало их в одном месте.

Все они в шоке от выдвинутых обвинений и не верят тому, что их родные могли быть вовлеченными в террористическую сеть.

Сиёвуш Давронзода, Давлатёр Ходжиев и Сулаймон Бурхонов были задержаны 14 августа сотрудниками ФСБ России. Всего в ходе спецоперации были задержаны четыре человека: гражданин России и трое граждан Таджикистана. Сообщалось, что они готовили взрывы на транспорте и в крупных столичных ТЦ.

Сиёвуш Давронзода с 15 лет работал в России со своим отцом. Его мать хотела бы отправиться в Москву, чтобы лично узнать, что произошло с ее родными на самом деле, но опасается. «У нас там нет каких-либо знакомых, которые могли бы пойти и узнать все. Возможно, моего сына принудили к даче признательных показаний, может, пытали его или угрожали», – сказала Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) Малика Мирзоева.​

Абдулхамид Сатторов, дальний родственник Сулаймона Бурхонова, одного из задержанных молодых людей, сказал 23 августа по телефону из Москвы, что по настоянию родных отправился в СИЗО узнать о судьбе Сулаймона, но задержали и его. По его словам, его допрашивали в течение дня и освободили под подписку о невыезде.

По словам родных, арестованные не имеют доступа к адвокату.

За последний год это уже второй случай, когда российские силовики обвиняют граждан Таджикистана в причастности к терроризму. В апреле по подозрению в подготовке взрыва в питерском метро, прогремевшем 4 апреля, был задержан гражданин Таджикистана Содик Ортиков (Кимсанбек Кодиров).