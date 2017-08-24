В Москве бесследно пропал отец Сиёвуша, арестованного по обвинению в терроризме
Родственники трех таджикских мигрантов, задержанных в Москве по обвинению в подготовке терактов в российской столице, утверждают, что между ними нет никакой связи и непонятно как ФСБ России задержало их в одном месте.
Все они в шоке от выдвинутых обвинений и не верят тому, что их родные могли быть вовлеченными в террористическую сеть.
Сиёвуш Давронзода, Давлатёр Ходжиев и Сулаймон Бурхонов были задержаны 14 августа сотрудниками ФСБ России. Всего в ходе спецоперации были задержаны четыре человека: гражданин России и трое граждан Таджикистана. Сообщалось, что они готовили взрывы на транспорте и в крупных столичных ТЦ.
Сиёвуш Давронзода с 15 лет работал в России со своим отцом. Его мать хотела бы отправиться в Москву, чтобы лично узнать, что произошло с ее родными на самом деле, но опасается. «У нас там нет каких-либо знакомых, которые могли бы пойти и узнать все. Возможно, моего сына принудили к даче признательных показаний, может, пытали его или угрожали», – сказала Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода) Малика Мирзоева.
Абдулхамид Сатторов, дальний родственник Сулаймона Бурхонова, одного из задержанных молодых людей, сказал 23 августа по телефону из Москвы, что по настоянию родных отправился в СИЗО узнать о судьбе Сулаймона, но задержали и его. По его словам, его допрашивали в течение дня и освободили под подписку о невыезде.
По словам родных, арестованные не имеют доступа к адвокату.
За последний год это уже второй случай, когда российские силовики обвиняют граждан Таджикистана в причастности к терроризму. В апреле по подозрению в подготовке взрыва в питерском метро, прогремевшем 4 апреля, был задержан гражданин Таджикистана Содик Ортиков (Кимсанбек Кодиров).
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