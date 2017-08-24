HRW обеспокоена ухудшением ситуации со СМИ в Кыргызстане

Human Rights Watch обеспокоена ухудшением ситуации со СМИ в Кыргызстане. Об этом заявила исследователь «Хьюман Райтс Уотч» (Human Rights Watch) по Центральной Азии Мира Риттманн (Mihra Rittmann).

В своем интервью она прокомментировала запрет вещание телеканала «Сентябрь» по решению райсуда и многомиллионные иски к СМИ:

– Я поняла, что рассмотрение иска в отношении телеканала "Сентябрь" произошло в нарушение процессуальных норм, то есть они не были заранее уведомлены, что был подан иск. Human Rights Watch обеспокоена ухудшением ситуации со СМИ в стране. Кыргызстан должен уважать свободу СМИ в любых ситуациях и особенно в предвыборные периоды. И власти Кыргызстана – если говорить об их ответственности, они должны гарантировать соблюдение права на свободу слова, и на свободу выражения мнения. И это означает защиту, а не судебные преследования.

Первомайский районный суд города Бишкека 22 августа запретил телевещание и радиовещание цифрового телеканала «Сентябрь» на территории КР и ограничил доступ к его программам для пользователей сети интернет. Поводом для этого стало интервью экс-руководителя Ошского областного управления внутренних дел Абдылды Капарова, вышедшее в эфире аналогового телеканала «Сентябрь» в Джалал-Абаде, которое признали «материалом экстремистского характера».

На прошлой неделе, 17 августа Бишкекский городской суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда по трем искам Генпрокуратуры КР в отношении фонда «ПроМедиа», директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, а также учредителей Zanoza.kg Нарынбека Идинова и Дины Масловой.