В России открылось первое туристическое агентство из КНДР

Северная Корея открыла первое туристическое агентство в России. Самый дешевый тур будет стоить 59 тысяч рублей с человека без учета перелета до Владивостока. Турагентство будет работать при поддержке посольства КНДР. Посол Северной Кореи в России Ким Сен Хун заявил, что его страна гарантирует безопасность «законопослушных туристов» благодаря своему ядерному потенциалу.



Госдепартамент США с 1 сентября запретил американским гражданам посещать КНДР из-за риска задержаний. Исключение могут сделать только для журналистов и работников гуманитарных организаций.

В 2016 году американского туриста Отто Уормбира приговорили в КНДР к 15 годам лагерей за то, что он украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. После года заключения власти КНДР передали Уормбира на родину в коме, через неделю он скончался. Родители студента считают, что его пытали. Президент США Дональд Трамп обвинил в его смерти власти Северной Кореи. В Пхеньяне отрицают жестокое обращение с заключенным.