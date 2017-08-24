Гражданин Узбекистана с приятелем изнасиловал художницу из Москвы

Двое мужчин изнасиловали художницу в районе Марьино на юго-востоке российской столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала полиции потерпевшая, 35-летняя москвичка, проживающая у своей бабушки, на Донецкой улице на нее напали двое незнакомых мужчин. Они затащили ее в кусты, изнасиловали, а затем скрылись с места преступления.

Спустя некоторое время сотрудникам полиции удалось задержать одного из подозреваемых на Новочеркасском бульваре. Им оказался 20-летний гражданин Узбекистана. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело об изнасиловании, личность второго нападавшего устанавливается.