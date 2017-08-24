Десятки пассажиров не были допущены на рейсы Ашхабад-Стамбул

В сообщении полученном через социальную сеть WhatsApp, сообщается, что 6 августа, по меньшей мере 20 человек не были допущены на рейсы 323 и 325 «Туркменских авиалиний», вылетающие в из Ашхабада в Стамбул в 02:55 и 07:55 утра.

Представители Миграционной службы аэропорта не дали никаких объяснений о причинах снятия пассажиров с рейсов и направили их в область, по месту проживания. У всех пассажиров снятых с рейса пропали билеты, сообщил собеседник «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода).

Азатлыку не удалось подтвердить или опровергнуть данную информацию.

Это не первый случай задержания пассажиров, вылетающих из Туркменистана за пределы страны. В середине августа сообщалось о том, что несколько пассажиров рейса, вылетающего в Стамбул, подверглись допросу в аэропорту Ашхабада. По словам очевидца, пассажиров также проверили на предмет наличия банковских карточек, с предупреждением о последующей детальной проверки и возможным наказанием, в случае обнаружения факта снятия денег с банковских карточек за рубежом.