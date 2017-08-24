На пост премьера Кыргызстана предложена кандидатура Исакова

На пост премьер-министра Кыргызстана выдвинута кандидатура Сапара Исакова, работающего руководителем аппарата президента Алмазбека Атамбаева, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода). Прежний глава правительства Сооронбай Жээнбеков покинул должность после официальной регистрации кандидатом в президенты.

22 августа президент Алмазбек Атамбаев принял лидеров фракций Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК, в этой партии состоит Атамбаев), «Кыргызстан» и «Бир Бол», составляющих коалицию парламентского большинства, и вручил мандат на формирование нового правительства.

В тот же день в парламент поступило предложение от президента о проведении внеочередной сессии, а спикер Чыныбай Турсунбеков созвал ее на 25 августа.

40-летний Сапар Исаков известен в Кыргызстане в качестве одного из близких советников президента Атамбаева. По образованию Исаков дипломат, работал в структурах министерства иностранных дел, в аппарате президента.

Президентские выборы назначены в Кыргызстане на 15 октября. В настоящее время ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты –​ Сооронбая Жээнбекова от СДПК, лидера парламентской фракции кыргызской партии «Онугуу-Прогресс»​ Бакыта Торобаева, лидера партии «Ак шумкар» Темира Сариева и руководителя парламентской фракции «Республика – Ата Журт» Омурбека Бабанова.

Действующий президент Атамбаев, согласно Конституции. не может участвовать в выборах президента в качестве кандидата.