В российских школах 1 сентября пройдут уроки «госбезопасности»

Во всех российских школах 1 сентября проведут тематический урок «Россия, устремленная в будущее». Как рассказали в министерстве образования, он будет посвящен политике и государственной безопасности.



Урок пройдет для всех школьников с 1 по 11 класс. Программу урока составили на основе стратегии правительства до 2035 года, которая пока только разрабатывается. Идею предложили в «Общероссийском народном фронте». В пресс-службе министерства образования подчеркнули, что «школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии».

После массовых протестов, в которых приняли участие школьники и студенты, в нескольких образовательных учреждениях провели «воспитательные беседы». Накануне стало известно, что в Забайкалье директорам школ угрожают увольнением за отказ поддержать учрежденное президентом Владимиром Путиным Российское движение школьников. Сам президент в последнее время провел несколько встреч со школьниками и молодежью.