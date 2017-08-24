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В Киеве начались переговоры Порошенко и главы Пентагона

Президент Украины Петр Порошенко (слева) и министр обороны США Джим Мэттис. Киев, 24 августа 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис проводят переговоры в Киеве. Глава Пентагона прибыл в Украину на празднование Дня Независимости страны.

Петр Порошенко договорился с Мэттисом о переговорах в Киеве во время июньской поездки в Соединенные Штаты. Это первый за последние десять лет визит министра обороны США в Украину. Порошенко подчеркнул, что эта встреча очень важна для укрепления обороноспособности страны.

Кроме переговоров с президентом Украины Мэттис также встретится с главой украинского Минобороны Степаном Полтораком. Они обсудят реформу военного ведомства и будущее сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере обороны.

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