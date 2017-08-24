В Кыргызстане зарегистрирован четвертый кандидат в президенты

Лидер парламентской фракции кыргызской партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев официально зарегистрирован кандидатом в президенты. Соответствующее удостоверение ему вручили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана в среду, 23 августа.

Кандидат выполнил необходимые по закону требования – сдал экзамен по кыргызскому языку и набрал 71,8 балла, внес избирательный залог в один миллион сомов (порядка 14 500 долларов) и собрал больше 72 тысяч подписей в свою поддержку.

Бакыт Торобаев стал четвертым официально зарегистрированным кандидатом после кандидата от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК, в этой партии состоит действующий президент Алмазбек Атамбаев) Сооронбая Жээнбекова, лидера партии «Ак шумкар» Темира Сариева и руководителя парламентской фракции «Республика – Ата Журт» Омурбека Бабанова.

Выборы главы государства в Кыргызстане пройдут 15 октября.

7 августа лидеры партий «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров и «Ата Журт Мекенчил» Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев заявили о своем объединении для создания новой политической партии и поддержки единого кандидата в президенты Кыргызстана. Они заявляли, что сообщат имя кандидата от четверки.