Оппозиционный Конгресс конструктивных сил Таджикистана распался

Конгресс конструктивных сил Таджикистана, который заявлял, что объединяет ряд запрещенных в самой стране оппозиционных группировок, 21 августа объявил о прекращении своей деятельности.

В заявлении конгресса, без упоминания имени, лидер коалиции Дододжон Атовуллоев обвиняется в «самовольном» принятии решений «без совещания с членами руководящего органа». Также говорится о том, что «он ведет тайные переговоры с правительством Таджикистана». В заявлении отмечается, что наряду с прекращением деятельности, организация приостанавливает вещание на канале Zello в Интернете.

Бывший заместитель конгресса Шарофиддин Гадоев подтвердил самороспуск коалиции, заявляя, что за время деятельности ей не удалось достичь своих политических целей.

По словам Дододжона Атовуллоева данное заявления для него было «полной неожиданностью», и он не был приглашен на собрание президиума конгресса. Он обвиняет Шарофиддина Гадоева в поддержке Исламской партии возрождения Таджикистана, которая после запрета деятельности в стране, перебралась в Европу. Атовуллоев считает «исламский проект» был «гибельным» для Таджикистана и региона. Но Гадоев заявил, что «не планирует объединяться с ПИВТ-ом».

Атовуллоев подтвердил, что ведет переговоры с людьми, «близкими президенту Таджикистана» и мечтает вернуться на родину, но это не означает, что он «сдался».

Конгресс конструктивных сил Таджикистана, по его заявлениям, объединял 60-70 оппозиционеров, активность которых была в основном ограничена социальными сетями и радиовещанием.