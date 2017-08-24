Пилоты из казахстанских Air Astana и SCAT пройдут обучение в Ташкенте

Казахстанские авиакомпании Air Astana и SCAT Airlines наладят с Учебно-тренировочным центром НАК «Узбекистон хаво йуллари» более активное сотрудничество в подготовке пилотов.

«Иностранцы проявляют интерес, у нас уже из Казахстана тренируется, есть целый пакет заявок на Boeing», – сказал корреспонденту Podrobno.uz директор Учебно-тренировочного центра НАК Георгий Геловани.

По его словам казахстанские компании Air Astana и SCAT Airlines планируют подписать с центром годовой контракт. «У них были обязательства перед другими центрами, сейчас они постепенно переходят к нам. Со следующего года они практически полностью будут работать у нас», – отметил Геловани.

Также ожидается, что в Ташкенте будут проходить подготовку пилоты из Афганистана.

Полноценную подготовку пилотов «Узбекистон хаво йуллари» впервые начнет с 2018 года. Набор будет проводиться исходя из потребностей НАК, которую определит Летный комплекс авиакомпании с учетом того, что обучение будет длиться около двух лет.

Раньше в узбекской авиакомпании действовала система, когда молодые пилоты проходили теоретическое обучение в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, а практическое – в Учебно-тренировочном центре НАК в Ташкенте.