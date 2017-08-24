Нижняя палата парламента Таджикистана обязала граждан страны носить национальную одежду.

Депутаты Маджлиси намояндагон 23 августа внесли соответствующую поправку в закон «Об упорядочении традиций и обрядов». «Физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры – знать государственный язык и носить национальную одежду», – говорится в поправке к части 4 статьи 14 закона.

«​Носишь чуждый традициям наряд? Будешь наказан!»​

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи и социальной защиты граждан Хилолби Курбонзода заявила, что за нарушение этого пункта закона предусмотрено наказание. В ближайшее время правительство Таджикистана подготовит специальное распоряжение с рекомендациями по поводу ношения национальной одежды, сообщила она.

Местные аналитики считают, что принятием поправок завершается начатая властями кампания против ношения хиджаба. Чиновники утверждают, что в стране начата борьба не с хиджабом, а с ношением чуждых нарядов и с «непристойной» полуголой одеждой, противоречащей национальной культуре и религии таджиков.

Хиджаб и сатр – платок, завязанный спереди и прикрывающий грудь, в Таджикистане были объявлены чуждым национальным традициям и ценностям главой государства Эмомали Рахмоном. «Всевышнего познают умом и поклоняются ему сердцем, а не одеянием, сатром, хиджабом, чалмой и бородой, – заявил президент, выступая на встрече с общественностью в честь 10-й годовщины принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». В начале этого месяца сотрудники госорганов Таджикистана провели в столице профилактические беседы с 8 тысячами женщин, которые одевают хиджаб.

«​Ходжиталбон»​ и «​Акика»​ –​ вне закона

Таджикские парламентарии единогласно одобрили все 11 поправок в закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». В ходе внеочередной сессии нижней палаты парламента, которая состоялась по инициативе президента страны Эмомали Рахмона, внесены изменения и дополнения в порядок проведения некоторых традиционных для таджикского общества церемоний.

В частности, депутаты единодушно согласились запретить закалывание крупнорогатого скота на поминальные мероприятия, проводимые на 7-й и 40-й день, а также годовщину. Также под запретом теперь поминальное угощение.

Кроме этого, отныне обряд обрезания должен проводиться в кругу семьи, без участия деятелей искусств. Обрезание будет проводиться по согласию родителей до двадцатого дня после рождения сына в соответствующих медицинских учреждениях бесплатно.

Также запрещено чествование «хаджи», вернувшихся из паломничества к святыням ислама. Ранее после завершения паломничества к святыням Ислама некоторые «хаджи» получали у представительства комитета по делам религии на местах разрешения на проведение церемонии обрезания сына, а на самом деле проводили «Ходжиоши» или «Ходжиталбон». Эти церемонии проводятся в честь возвращения паломников из хаджа с обильным угощением.

Проект поправок в закон, регулирующий проведение традиций, торжеств и обрядов, был опубликован 11 августа на официальном веб-сайте президента страны. «Проведение обрядов наречения, гахворабандон (укладывание в колыбель), чиллагурезон (окончание сорока дней после рождения ребенка), муйсаргирон (первой стрижки ребенка) и других обрядов, связанных с рождением ребенка, разрешается в кругу семьи, без убоя скота и услуг деятелей искусства», – отмечается на сайте.

Проведение обряда акика (седьмого дня после рождения) запрещается вовсе. Согласно этому обряду, если рождается мальчик, отец младенца должен забить двух, в случае рождения девочки – одну овцу. «Все эти меры предусматриваются с целью экономии средств родителей и предотвращения снижения уровня жизни народа», – сообщается на сайте главы государства.

«Чиновник должен быть примером для других!»

По предложению президента, усилена ответственность должностных лиц и юридических лиц за несоблюдение требований законодательств страны об упорядочении традиций, торжеств и обрядов. Недавно Сайфиддин Назарзода был уволен с должности директора Национальной библиотеки Таджикистана (НБТ) за нарушение закона «Об упорядочении традиций и обрядов».

Сообщается, что он на свадьбу своего сына Фирдавса в столичном ресторане «Шоира Люкс» пригласил свыше 300 гостей, хотя согласно закону на свадьбе не должно быть больше 150 гостей.

Ужесточается также ответственность за управление автомашиной без водительских прав. Предусмотрено ужесточение наказания в отношении лиц, которые управляют автомашиной в нетрезвом состоянии или же нарушают правила дорожного движения в нетрезвом состоянии и становятся причиной гибели людей.

Студентам запретили приезжать на занятия за рулем автомашины

Предложены поправки в законодательство относительно запрета посещения школьниками и студентами образовательных учреждений на автотранспорте – нерадивым учащимся грозит отчисление из образовательных учреждений без права восстановления.

«Принятые поправки запрещают студентам приезжать на занятия на учебу за рулем автомашины, но мы не запрещаем студентам садиться за руль в других случаях. Сотрудники ГАИ это должны учесть», – заявил депутат нижней палаты парламента Саиджафар Усмонзода.

Закон об упорядочении традиций, торжеств и обрядов был принят в 2007 году. Ранее Махкам Махмудзода, председатель Конституционного суда Таджикистана, на собрании в Душанбе заявил, что закон «Об упорядочении традиций и обрядов» вошел в список ста уникальных законов в мире. Примеру Таджикистана частично последовали соседние страны – Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, аналогичный закон готовят и власти Афганистана, сообщил глава Конституционного суда страны.