В Бишкеке проходит суд по делу активистов, выступавших за открытие улицы Сталина

В Бишкекском городском суде начался суд по делу активистов, которые предлагали переименовать столичный проспект Чуй в проспект имени Сталина.

Как сообщил «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) один из инициаторов этой идеи, член «Коалиции левых сил» Амантур Манапбаев судебное заседание, назначенное на 22 августа, было перенесено на 25 августа. Поводом стало то, что к материалам дела не были приобщены некоторые акты Свердловского районного отделения милиции, которое проводило расследование.

Табличка с надписью «Проспект Сталина» появилась на стене одного из зданий, расположенного в микрорайоне Восток-5, на пересечении проспекта Чуй и улицы Торокула Айтматова. Через некоторое время мэрия города Бишкека сообщила, что убрала табличку.

За эти действия Свердловский районный суд Бишкека оштрафовал двух членов «Коалиции левых сил» на 1,5 тысячи сомов (чуть более 20 долларов США). Они, выражая свое несогласие, подали апелляцию в городской суд.

Общественность охарактеризовала этих активистов как «знающие историю СССР в искаженном варианте».

В период правления Иосифа Сталина, с 1923 по 1953 годы, в СССР были отправлены в ссылку около 20 миллионов человек, сотни тысяч расстреляны без суда и следствия, а представители некоторых этносов насильно переселены в другие районы.

В 2017 году в Кыргызстане были проведены ряд научных и общественно-значимых мероприятий, где почтили память представители кыргызской интеллигенции, среди которых Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Торокул Айтматов, стали жертвами сталинских репрессий. После обретения независимости в Кыргызстане начали открыто говорить о том, что во время Сталина было репрессировано около 40 тысяч человек, в том числе 137 представителей кыргызской интеллигенции, которых называли «врагами народа».

На юго-востоке Бишкека в 1991 году был открыт мемориальный комплекс «Ата Бейит» в память о жертвах сталинских репрессий.