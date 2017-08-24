В Финляндии по делу о теракте в Турку задержаны еще два человека

В Финляндии задержаны еще двое выходцев из Северной Африки, подозреваемых в причастности к теракту в городе Турку. Об этом говорится на сайте финской полиции.

Точных данных о гражданстве задержанных нет. Сообщается, что финским полицейским подозреваемые представились алжирцами, в то время как ранее они сообщили шведским властям, что они – марокканцы.

Нападение в финском городе Турку произошло 18 августа. Мужчина – гражданин Марокко – напал с ножом на прохожих. Двое человек погибли, восемь – ранены.

Полиция Финляндии назвала произошедшее терактом. По подозрению в причастности к преступлению задержаны несколько человек. Один подозреваемый находится в международном розыске.