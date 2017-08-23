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В Таджикистане предложили отчислять студентов, приезжающих на учебу за рулем

Депутаты парламента Таджикистана единогласно поддержали предложенные президентом поправки в ряд законов об образовании, согласно которым школьниками и студентам отныне запрещается приезжать на учебу за рулем автомобиля.

Как передает Настоящее Время, министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид сообщил, что за данное правонарушение:

  • студенты будут исключены из вузов на три года,
  • учащиеся колледжей, ПТУ, школ – на один год.

«Принятые поправки запрещают студентам приезжать на занятия на учебу за рулем автомашины, но мы не запрещаем студентам садиться за руль в других случаях. Сотрудники ГАИ это должны учесть», – заявил депутат нижней палаты парламента Саиджафар Усмонзода.

Ранее Министерство науки и образования Таджикистана на своем сайте разместило требования к одежде школьников и школьниц страны.

Согласно новым нормам, школьницам и школьникам Таджикистана запрещается носить:

  • хиджаб,
  • узкие, порванные джинсы, (джинсы разрешено носить только зимой),
  • мини и узкие юбки,
  • футболки с рекламными надписями, с изображениями государственной символики других стран,
  • спортивную одежду (кроме занятий физкультурой и субботников),
  • более одной серьги в одном ухе,
  • яркий или броский макияж,
  • длинные ногти,
  • бороды и длинные волосы (для мальчиков),
  • татуировки.

Разрешается носить:

  • национальные платки и тюбетейки.

Одежду рекомендовано покупать у отечественных производителей.

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