В Таджикистане предложили отчислять студентов, приезжающих на учебу за рулем

Депутаты парламента Таджикистана единогласно поддержали предложенные президентом поправки в ряд законов об образовании, согласно которым школьниками и студентам отныне запрещается приезжать на учебу за рулем автомобиля.

Как передает Настоящее Время, министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид сообщил, что за данное правонарушение:

студенты будут исключены из вузов на три года,

учащиеся колледжей, ПТУ, школ – на один год.

«Принятые поправки запрещают студентам приезжать на занятия на учебу за рулем автомашины, но мы не запрещаем студентам садиться за руль в других случаях. Сотрудники ГАИ это должны учесть», – заявил депутат нижней палаты парламента Саиджафар Усмонзода.

Ранее Министерство науки и образования Таджикистана на своем сайте разместило требования к одежде школьников и школьниц страны.

Согласно новым нормам, школьницам и школьникам Таджикистана запрещается носить:

хиджаб,

узкие, порванные джинсы, (джинсы разрешено носить только зимой),

мини и узкие юбки,

футболки с рекламными надписями, с изображениями государственной символики других стран,

спортивную одежду (кроме занятий физкультурой и субботников),

более одной серьги в одном ухе,

яркий или броский макияж,

длинные ногти,

бороды и длинные волосы (для мальчиков),

татуировки.

Разрешается носить:

национальные платки и тюбетейки.

Одежду рекомендовано покупать у отечественных производителей.