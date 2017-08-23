В Таджикистане предложили отчислять студентов, приезжающих на учебу за рулем
Депутаты парламента Таджикистана единогласно поддержали предложенные президентом поправки в ряд законов об образовании, согласно которым школьниками и студентам отныне запрещается приезжать на учебу за рулем автомобиля.
Как передает Настоящее Время, министр образования и науки Таджикистана Нуриддин Саид сообщил, что за данное правонарушение:
- студенты будут исключены из вузов на три года,
- учащиеся колледжей, ПТУ, школ – на один год.
«Принятые поправки запрещают студентам приезжать на занятия на учебу за рулем автомашины, но мы не запрещаем студентам садиться за руль в других случаях. Сотрудники ГАИ это должны учесть», – заявил депутат нижней палаты парламента Саиджафар Усмонзода.
Ранее Министерство науки и образования Таджикистана на своем сайте разместило требования к одежде школьников и школьниц страны.
Согласно новым нормам, школьницам и школьникам Таджикистана запрещается носить:
- хиджаб,
- узкие, порванные джинсы, (джинсы разрешено носить только зимой),
- мини и узкие юбки,
- футболки с рекламными надписями, с изображениями государственной символики других стран,
- спортивную одежду (кроме занятий физкультурой и субботников),
- более одной серьги в одном ухе,
- яркий или броский макияж,
- длинные ногти,
- бороды и длинные волосы (для мальчиков),
- татуировки.
Разрешается носить:
- национальные платки и тюбетейки.
Одежду рекомендовано покупать у отечественных производителей.
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