В Ашгабате перед Азиадой запретили продажу спиртного

Накануне Азиатских игр власти Туркменистана запретили в Ашгабате продажу спиртных напитков. По информации международных СМИ, в продуктовых магазинах столицы Туркменистана полностью исчезло спиртное, а торговые точки с алкоголем прекратили свою деятельность.

Государственные СМИ Туркменистана о прекращении продажи алкогольной продукции в стране не сообщают.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, по устному распоряжению властей страны продажа алкоголя прекращена до октября этого года. Агентство AFP со ссылкой на неназванного сотрудника министерства торговли передает, что запрет на продажу алкоголя связан с подготовкой к Азиатским играм, которые пройдут в Ашгабате с 17 сентября по 27 сентября этого года. По информации издания, сотрудник министерства торговли рассказал, что данный запрет осуществляется с целью обеспечения общественного порядка.

15 августа правительство Туркменистана объявило о введении усиленного режима работы силовых структур, а также о закрытии границ, ограничении визового порядка и усилении таможенного контроля. Сообщалось, что данные меры, вступившие в силу 17 августа за 30 дней до Азиатских игр, продолжатся до их окончания 27 сентября.

На проведение Азиатских игр в закрытых помещениях власти Туркменистана не жалеют средств и ресурсов. Преподавателей средних, специализированных и высших учебных заведений столицы Туркменистана не отпускают в летний трудовой отпуск в связи с подготовкой к Азиаде. В пригороде туркменской столицы ведут строительство «​перехватывающей автостоянки»​ для автомобилей из регионов, чтобы не допустить въезд иногороднего транспорта в столицу. Были сообщения, что с начала мая имевших судимость жителей Ашгабата вызывают в полицию, чтобы предупредить о том, что им запрещено посещать любые мероприятия, которые будут проводиться в рамках Азиады. С фасадов многоэтажных жилых домов в Ашгабате демонтируют внешние блоки кондиционеров и спутниковые антенны.