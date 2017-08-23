Обезглавленное тело журналистки обнаружили в водах у берегов Дании (видео)

Обезглавленное тело, обнаруженное в водах у берегов Дании, принадлежит пропавшей журналистке из Швеции, сообщила полиция. Датская полиция написала в Twitter’e 23 августа, что ДНК-анализ подтвердил, что фрагмент принадлежит Ким Валль.

Фрагмент тела обнаружили примерно в 50 километрах к югу от Копенгагена 21 августа. По информации полиции, тело было без головы и конечностей.

30-летнюю Ким Валь видели живой в последний раз 10 августа, когда она взошла на борт подводкой лодки датского изобретателя Петера Мадсена, чтобы записать интервью с ним. На следующий день журналистку объявили пропавшей. Мадсена спасли из его тонущей подводкой лодки. Он сначала сообщил властям, что высадил Ким Валль на острове, но затем сказал, что она умерла в результате инцидента на борту и ему пришлось скинуть ее тело в море.

Датская полиция полагает, что 46-летний Мадсен намеренно пытался затопить 40-тонную субмарину Nautilus. Мадсену предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Он обвинение отвергает.

Куда исчезла с подлодки журналистка Ким Валль. Детективная история, которая потрясла Данию: