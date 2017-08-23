Трамп заявил о своей правоте в реакции на события в Вирджинии (видео)

Выступая на митинге своих сторонников в городе Финикс, штат Аризона, президент США Дональд Трамп заявил 22 августа, что он был прав в своей реакции на события в Шарлотсвилле, где белые националисты попытались провести шествие, и обвинил прессу в предвзятом освещении событий.

«Они не сообщают фактов, – провозгласил президент Трамп. – Они не хотят передать, что я решительно высказался против ненависти, фанатизма и насилия и решительно осудил неонацистов, белых супремасистов и ку-клукс-клан». Президент обвинил средства информации в том, что они «раздувают» политические и социальные разногласия в стране и даже предоставляют платформу группам, разжигающим ненависть. Свои заявления по следам столкновений в Шарлотсвилле президент назвал «точными».

Что случилось в Шарлотсвилле?

В то время как президент Трамп выступал перед многотысячной аудиторией в конференц-центре Финикса, тысячи демонстрантов проводили акцию протеста на прилегающих к центру улицах. Мэр Финикса призвал президента отложить поездку, ссылаясь на то, что эмоции, вызванные его реакцией на происшедшее в Шарлотсвилле, все еще сильны. Полиции удалось удержать протестующих и участников митинга на безопасной дистанции друг от друга.