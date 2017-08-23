Бренд «Made in Uzbekistan» завоевывает таджикский рынок

Китайский ширпотреб на рынках Таджикистана скоро уступит место товарам с брендом «Made in Uzbekistan», считают местные аналитики.

Душанбинец Ниёзмад Хабибов предпочитает узбекский товар китайскому. «Совсем недавно купил сыну-школьнику костюм с брендом «Made in Uzbekistan» и был приятно удивлен – цена та же, что и товар из Китая, но качество, в отличие от китайского, отменное», говорит Ниёзмад. По его словам, раньше он покупал детям одежду китайского и турецкого производства, но она быстро приходила в негодность и приходилось покупать новую.

Предриниматель Шамсиддин Турдиев говорит, что таджикские покупатели, которым не по карману одежда из Европы, уже успели оценить преимущество товаров узбекских производителей. По его словам, такие покупатели часто интересуются товарами узбекской компании «Artel». Цена у товаров этой фирмы доступная, а качество отличное, говорит Шамсиддин.

Последние два десятилетия рынки Таджикистана заполонили товары из Китая, Турции и Кыргызстана. Многие товары с брендом «Made in Uzbekistan» появились в торговых центрах Таджикистана после выставки-ярмарки продукций предприятий и компаний Узбекистана, где производители из соседнего государства представили свыше 1500 наименований своих товаров. В столичном торговом комплексе «Пойтахт-90» были представлены тракторы и хлопкоуборочные комбайны, легковые и грузовые автомобили, автобусы, а также продукции предприятий и компаний легкой, фармацевтической, пищевой и текстильной промышленности Узбекистана.

Вскоре после этой выставке в Душанбе был открыт автосалон «Ravon», где продают узбекские машины марки R2, R4, Gentra, Nexia R3, Damas и мини-грузовик Labo. Директор автосалона Фаррух Замонов сообщил Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что в Душанбе было доставлено 56 автомобилей, более 40 из которых уже продано. По его словам, покупателей привлекают доступные цены (от $6700 до $12500) и качество автомобилей, отвечающие современным стандартам безопасности. Снижение ставок таможенных пошлин на ввоз новых авто в Таджикистане дает хорошие шансы ввозить в страну автомобилей марки «Ravon», прямо с завода-производителя всего за несколько дней, говорит Фаррух Замонов.

В прошлом месяце Шариф Саид, руководитель Торгово-промышленной палаты Таджикистана, на пресс-конференции в Душанбе сообщил, что с января по май нынешнего года Таджикистан экспортировал в Узбекистан товаров и сельхозпродукций на сумму 20 миллионов 617 тысяч долларов США. Экспорт товаров из Узбекистана в Таджикистан составил 25 миллионов 681 тысяча долларов США. Соседи обеспечили Таджикистан пшеницей, минеральными удобрениями, сельхозтехникой и оборудованием.

Ранее на совместном совещании членов правительств и предпринимателей Таджикистана и Узбекистана в Душанбе было сообщено, что взаимная торговля между двумя странами за последний год увеличилась в 5,7 раза и составила более 69,2 миллиона долларов США. Вице-премьер правительства Узбекистана Улугбек Розикулов сообщил, что только в рамках выставки-ярмарки товаров предприятий и компаний Узбекистана в Душанбе было подписано соглашений на 50 миллионов долларов США.

Рост товарооборота между соседними странами связан с потеплением таджикско-узбекских отношений, которое началось после прихода к власти президента Шавката Мирзияева. По словам аналитиков, достигнутый уровень взаимопонимания между лидерами двух стран по вопросам, касающихся развития двусторонних отношений, угрозам и вызовам стабильности и безопасности каждой из них, а также региону, в целом, стимулировали конкретную работу по преодолению имеющихся трудностей, которые мешали приведению таджикско-узбекских отношений в отвечающих интересам обеих сторон состояние.

11 апреля, впервые за 25 лет, в душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент-Душанбе-Ташкент. Двумя месяцами раньше раньше – 10 февраля таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» совершила первый экспериментальный и технический рейс в Ташкент.

В апреле в Душанбе прошла самая крупная за последние три десятилетия выставка-ярмарка товаров предприятий и компаний Узбекистана. В таджикской столице состоялись Дни культуры Узбекистана.

Ожидается, что осенью в Ташкенте пройдут Дни культуры Таджикистана и состоится выставка-ярмарка товаров таджикских предприятий.

Власти Таджикистана на днях заявили о готовности к налаживанию импорта и экспорта электроэнергии с Узбекистаном.

Сейчас правительствами Таджикистана и Узбекистана рассматриваются вопросы об облегчении визового и пограничного режима.