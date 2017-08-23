В Казахстане планируют ввести штраф за отказ от вакцинации детей (видео)

За уклонение от прививок родителям будет грозить штраф около $68. Министерство по делам религии и гражданского общества предлагает закрепить эту норму в проекте закона «О религиозной деятельности», который опубликовали на сайте ведомства.

Чиновники министерства ссылаются на то, что отказ от вакцинации граждан, исповедующих нетрадиционные религиозные взгляды, становится в Казахстане одной из актуальных проблем. Только за 2016 год от прививок отказались более 9,5 тысяч родителей. Половина из них мотивировала отказ религиозными взглядами.

Среди других запланированных нововведений:

Штраф $680 тем руководителям религиозных объединений, которые будут вовлекать в свою деятельность несовершеннолетних без письменного согласия обоих родителей.

Учеба в зарубежных религиозных вузах возможна будет только после получения религиозного образования в самом Казахстане и только в определенных учебных заведениях.

Введение запрета на ношение и использование внешних атрибутов: предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к «деструктивным идеологическим течениям».

«Мы обсуждаем нормы, касающиеся внешнего проявления приверженности деструктивным течениям. И это – не только одежда. К примеру, вот, свастика или колпаки «Ку-клукс-клана». Поэтому мы и обсуждаем, какие именно признаки считать деструктивными. Ношение хиджаба даже не рассматривается, потому что эта часть одежды, которая не закрывает лицо. Никто не высказывает ничего против хиджаба. Нельзя путать хиджаб с паранджой или чадрой», – заявил министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Всего разработчики предлагают более 60 изменений и дополнений в 16 законов страны.

Законопроект вынесли на общественное обсуждение.