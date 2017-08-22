В Кыргызстане по подозрению в вербовке граждан в Сирию задержаны иностранцы

В Кыргызстане задержали граждан одной из стран СНГ, подозреваемых в террористической деятельности и связях с боевиками в Сирии.

Как сообщает пресс-центр ГКНБ КР, в ходе контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки, переправки рекрутов для участия в вооруженном конфликте в Сирии, а также планов по совершению диверсионно-террористических акций в Кыргызстане, в Бишкеке были задержаны рекруты международной террористической организации (МТО).

Установлено, что задержанные – Г.А., 1966 года рождения и С.С., 1971 года рождения – граждане одной из стран СНГ. Оба находятся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии.

«Вышеуказанные лица прибыли на территорию КР с целью оседания и ожидания дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии», – сообщают в ГКНБ. Спецслужбы установили, что для осуществления переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным были изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ.

В конце июня 2017 года спецслужбы задержали четырех членов группировки, готовившей серию терактов в Кыргызстане. Ранее секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров сообщал, что в 2016 году было предотвращено 17 терактов по Кыргызстану, ликвидированы три члена МТО.

По официальным данным, в боевых действиях на территории Ирака и Сирии находятся более 500 граждан КР. В тюрьмах Кыргызстана за терроризм и экстремизм отбывают наказание 185 человек.