Религиозные песни в Интернете довели до суда

Жителя Алматы, «слушавшего» нашиды (религиозные песни) на арабском языке в социальной сети «ВКонтакте», обвиняют «в пропаганде терроризма» и «возбуждении религиозной розни», сообщает «Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода).

Следствие длилось в течение пяти месяцев, в минувшую пятницу дело передали в Алмалинский районный суд. Адвокат говорит, что «впервые сталкивается с обвинением за прослушивание песен».

32-летнего жителя Алматы Шухрата Кабирова сотрудники городского департамента комитета национальной безопасности (КНБ) арестовали в апреле 2017 года. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и пунктом 2 статьи 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций») уголовного кодекса.

Причиной выдвижения обвинений стали нашиды на арабском и чеченском языках, опубликованные в социальной сети «ВКонтакте» в 2014 году с аккаунта пользователя «Алима Ахметова». Аккаунт, с которого были опубликованы эти религиозные песнопения, до сих пор есть в сети. Владелец аккаунта, судя по записи, в последний раз посещал свою страницу 8 августа. Следствие предполагает, что «Шухрат Кабиров зарегистрирован в социальной сети под ником «Алим Ахметов».

Между тем его адвокат Галымжан Нурпеисов говорит, что «Шухрат Кабиров не знает, кто такой «Алим Ахметов», опубликовавший «представляющие опасность» нашиды. По словам защитника, номер мобильного телефона, через который был зарегистрирован этот аккаунт в соцсети «ВКонтакте», Кабиров переоформил на себя лишь в октябре 2016 года.

В обвинительном акте следователя КНБ также говорится, что основанием для выдвижения обвинения против Кабирова стало заявление одного из студентов университета «Нур Мубарак», который указал, что пользователь «ВКонтакте» под именем «Алим Ахметов» публикует пропагандирующие терроризм нашиды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было выяснено, что под ником «Алим Ахметов» в социальной сети был зарегистрирован Шухрат Кабиров. Во время судебной религиоведческой экспертизы при участии политолога было установлено, что нашиды, опубликованные на странице пользователя «Алима Ахметова», имеют признаки разжигания религиозной розни, оскорбления чувств приверженцев других религий, пропаганды терроризма и религиозного экстремизма, утверждается в обвинительном акте.