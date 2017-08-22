Мирзияев запустил свой канал в Telegram и страничку в Instagram

19 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзияев открыл свой канал в популярном мессенджереTelegram. Первое сообщение в нем появилось 21 августа.

В Telegram'е Мирзияева появляются официальные новости о его деятельности на узбекском и русском языках, а также фотографии из его деловых поездок. На данный момент у канала почти 3 тысячи подписчиков.

Помимо этого, в августе у Шавката Мирзияева появилась своя страница в Instagram'е, которая собрала 540 подписчиков.

Также у президента Узбекистана есть свой Youtube-канал и Twitter-аккаунт.